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Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко
Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам дали достойный ответ ВСУ, но ведь жизни бойцов не вернешь. Политолог отмечает, что особо то стрелковым оружием мощный ответ не дашь, а, если применить тяжелое оружие, то в ответ можно дождаться обстрел по жилым кварталам той же Марьинки и Красногоровки.

«Каждая жизнь военного фактически идет на откуп жизней гражданских. Жестокая арифметика войны. Национальной скорби сегодня или завтра не будет. Украинцы просто встретят своих героев и проведут их в последний путь», – написал политолог. Он отмечает, что для начала нужно убрать из информационного пространства всех тех, кто подогревает и без того накалившуюся ситуацию. Нужно внутри самой Украины убрать коллаборационистов, всех этих Мураевых, Бондаренок, Бережную, Лукаш, Гужву, Савченко. Потому что они действительно опасные враги и соучастники московских убийц – они значительно опаснее того же Медведчука. Потому что о нем всем известно, что это кум Путина и кремлевский агент и на его слова внимания не обращают, а этим до сих пор верят десятки и сотни тысяч людей – искренне верят и готовы поддержать.

«Так что это давно не «свобода слова» - это свобода легитимированного уничтожения государственного суверенитета и государства как такового. На войне законы мирного времени не работают. Время защищать себя на всех фронтах», – написал Алексей Голобуцкий.
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