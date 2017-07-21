Журналист: это депрессивный, разлагающийся и никому ненужный регион

Александр Невзоров, известный российский публицист, заявил о том, что «республики» Донбасса не ждет ничего хорошо, а украинским властям необходимо проявить мудрость – нужно «мысленно отказаться» от этих территорий примерно на три года, чтобы потом вернуть их.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, Невзоров отметил, что «ЛДНР» у него язык не повернется назвать «республиками», но, естественно, он не выступает против людей, которые живут на Донбассе. «Я прекрасно знаю судьбу Приднестровья, и я вижу разлагающийся, депрессивный, никому не нужный регион, который все равно будет разорван, в котором люди глубоко несчастны, лишены возможности учиться, развиваться, богатеть, реализовываться», заявил публицист и отметил, что он никогда не сможет принять для себя ни «Малороссию», ни «Новороссию», ни любую другую «республику» Донбасса.
Невзоров уверен, что, если киевские власти забудут о регионе, «местные» никогда не пойдут на Киев, потому как нет ни сил, ни желания, и они заняты дележкой на Донбассе.