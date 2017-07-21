Ветеран АТО назвал главную угрозу для Украины

Глеб Бабич, ветеран АТО, считает, что сейчас Украине угрожают не оккупированные территории Донбасса, а Российская Федерация, поскольку вероятность масштабного вторжения со стороны России увеличивается с каждым днем.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бабич подчеркнул, что самый тревожный фактор для Украины на сегодняшний день – это увеличение численности российских группировок рядом с украинской границей. «Посмотрите на те группировки, которые сейчас создаются. Совершенно правильно рассматривает наше командование основной угрозой не Донбасс, а сохраняющуюся и нарастающую внешнюю угрозу со стороны России», заявил Бабич.
По его словам, даже, если появится всего лишь один процент вероятности того, что российские войска пойдут в полномасштабное наступление, украинской стороне необходимо будет готовиться, однако, как подчеркнул ветеран боевых действий, таких процентов намного больше, чем один, поэтому нужно ежедневно быть во всеоружии. Напомним, что накануне украинская армия понесла большие потери на Донбассе.