Польские власти поступили очень недипломатично и некорректно, приняв решение о сносе памятников советским солдатам, однако такое решение является следствием внешней политики РФ, которая продолжает держать в страхе соседние государства. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, об этом заявил Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист.
По его словам, в итоге российские власти получили именно то, чего они добивались, поскольку многие годы Россия грозилась ядерной войной, пугала соседние страны хамством и агрессивной политикой, Боингами, культом войны и уголовниками с Донбасса. «И есть Вторая мировая война, которая уже стала частью этого культа войны, которая превращена из обычной печальной и скорбной памятной истории, в которой ни один черт уже не разберется, она превращена в идеологическое смертельное оружие против всего мира со всеми «можем повторить», подчеркнул публицист.
По мнению Невзорова, реакция польских властей была вполне нормальной, хотя не совсем дипломатичной, и запугивание привело к сносу памятников советским солдатам на законодательном уровне. Невзоров подчеркнул, что поляки даже не делают разницы между Сталиным и Гитлером.