валюта
СпецтемаПереможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?

Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?
Украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что он прекрасно понимает, почему ряд наших и иностранных журналистов категорически недовольны расследованием убийства Павла Шеремета. По словам блогера, Украине еще действительно далеко до расследования убийства журналистов, как в Европе. Чего только стоит расследование убийства журналистов, как в деле Виталия Маркива. Есть факт – итальянский журналист погиб там-то и там-то на Донбассе от взрыва мины, и свидетель, утверждающий, что мина прилетела с украинской стороны.

«Что делает следствие? Оно сажает первого же украинского нацгвардейца, что на свою беду приехал в Италию, и «маринует» его в тюрьме по ходу разбираясь – он или не он совершил преступление. Самое главное, итальянцы сами не знают точно ли нацгвардеец убил журналиста. Зато имеют оправдания, подозреваемый – есть», – написал журналист.

Он отмечает, что, если провести аналогию расследования дел в Европе и Украине, то, чтобы расследование убийства Павла Шеремета пошло активнее и по-европейски, то МВД должно арестовать первого попавшегося сепаратиста, бизнес-оппонента «Украинской правды», находившегося поблизости – и с интервалом в пару месяцев выяснять, они или не они преступники, а еще – задержать активистов с «Азова» с которыми говорил Шеремет перед смертью. Такое европейское расследование европейских журналистов удовлетворило бы полностью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
16700

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

Последние новости

Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

Блогер: росіяни у черговий раз осоромились з комуністичною символікою

Блогер: вполне возможно, что больше всех об убийстве Шеремета знает Клименко, который сидит в Москве

У кіберполіції заявили, що лише 10 % компаній потурбувалися про безпеку після атаки вірусу Petya.A

Блогер: затягивание расследования убийства Шеремета пытаются связать с властью, забывая, что у нас война

Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії

Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?

Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства

Відомий економіст очікує на зростання української економіки у 2019 році

Эксперты шокировали суммой, необходимой для подготовки аэропорта Гостомеля для захода Ryanair

Трамп вже пошкодував через призначення Сешнса генпрокурором

Цимбалюк: Украинские журналисты обязательно должны требовать, чтобы власть и правоохранители нашли убийц Шеремета

Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії

Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказаться в Грузии

Власти Сербии заявили о появлении российской базы на территории страны

Российские оппозиционные СМИ не сообщают о наступлении российских оккупантов и убитых 9 украинских защитниках

Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой

Криминолог: такие убийства расследуются очень редко

Эксперт: все, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс могут повторить судьбу российского блогера Лапшина

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

 Новости за день