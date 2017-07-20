Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?

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Украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что он прекрасно понимает, почему ряд наших и иностранных журналистов категорически недовольны расследованием убийства Павла Шеремета. По словам блогера, Украине еще действительно далеко до расследования убийства журналистов, как в Европе. Чего только стоит расследование убийства журналистов, как в деле Виталия Маркива. Есть факт – итальянский журналист погиб там-то и там-то на Донбассе от взрыва мины, и свидетель, утверждающий, что мина прилетела с украинской стороны.«Что делает следствие? Оно сажает первого же украинского нацгвардейца, что на свою беду приехал в Италию, и «маринует» его в тюрьме по ходу разбираясь – он или не он совершил преступление. Самое главное, итальянцы сами не знают точно ли нацгвардеец убил журналиста. Зато имеют оправдания, подозреваемый – есть», – написал журналист.Он отмечает, что, если провести аналогию расследования дел в Европе и Украине, то, чтобы расследование убийства Павла Шеремета пошло активнее и по-европейски, то МВД должно арестовать первого попавшегося сепаратиста, бизнес-оппонента «Украинской правды», находившегося поблизости – и с интервалом в пару месяцев выяснять, они или не они преступники, а еще – задержать активистов с «Азова» с которыми говорил Шеремет перед смертью. Такое европейское расследование европейских журналистов удовлетворило бы полностью.