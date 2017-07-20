Криминолог: такие убийства расследуются очень редко

Некоторые убийства расследуются лишь в единичных случаях, и к ним можно отнести убийство Павла Шеремета, расследование которого, скорее всего, ни к чему не приведет.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение прозвучало от криминолога Анны Маляр. По ее словам, к сложным убийствам относятся те преступления, которые готовятся особенно тщательно – убийства совершают профессионалы, которые в свое время могли работать в спецслужбах и участвовать в сложных спецоперациях. «Единственный шанс раскрыть или хотя бы приблизиться к раскрытию преступления – приложить максимум усилий в первые три-четыре дня после совершения преступления. В это время еще можно выйти на какие-то следы по крайней мере исполнителей, потому что это не бытовое убийство», заявил Маляр.
Эксперт подчеркнула, что убийца Шеремета – исполнитель – даже не знает заказчика этого преступления, поскольку в таких убийствах существует очень длинная цепочка из посредников. Маляр подчеркнула, что в расследовании убийства журналиста уже слишком поздно проводить важные экспертизы, а также поздно работать и со свидетелями – упущен уже целый год.