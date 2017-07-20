валюта
СпецтемаШесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Адвокат: после 1991 года в Украине, а не в РФ, образовался совершенно новый класс людей

Адвокат: после 1991 года в Украине, а не в РФ, образовался совершенно новый класс людей
После обретения Украиной независимости в стране образовался совершенно новый политический класс молодых людей, чего не скажешь о России – там практически ничего не менялось. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Марк Фейгин, российский адвокат.

«Здесь никогда не заканчивалась низовая демократия. Даже, несмотря на все это давление, перетурбации: от Кучмы к Януковичу, через Ющенко, — в Украине воспитан политический класс молодых людей, которые выросли в совершенно свободных условиях. Демократия не заканчивалась с момента обретения независимости в 1991 году по результатам референдума», подчеркнул адвокат. По его словам, Украина столкнулась со множеством проблем, к примеру, с коррупцией и досрочными выборами, однако демократические процессы в стране не прекращались ни на один день, и они наблюдались на уровне не только партий, но и самых обычных активистов.

Кроме того, Фейгин подчеркнул, что демократия в Украине наблюдалась даже среди националистов и на уровне сопротивлений, а в России никогда такого не было.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
18280

Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Алексей Горбунов, один из самых известных украинских актеров, заявил о том, что Украина просто обязано помириться с Россией, и только в этом случае война на Донбассе может закончиться. Как сообщает

19 июл 2017
14348

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

19 июл 2017
10104

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Андрей Кончаловский, известный российский режиссер, заявил о том, что Россия должна ввести против США так называемые культурные санкции – он сравнил кинопремию Оскар с «Макдональдсом» и отметил, что

19 июл 2017
3889

Савченко дала интервью СМИ РФ и рассказала об отношениях Украины и России

Надежда Савченко, внефракционный депутат, дала интервью Life.ru, который считается одним из самых пропагандистских СМИ России. Как передает replyua.net, Савченко поделилась с журналистами своими

Последние новости

Эксперт: Беларусь не торгует ни с ОРДЛО, ни с Крымом

Посол ЕС потребовал от Украины привлечь к ответственности убийц Павла Шеремета

Польський експерт: Україна може перетворитися на безлюдну пустелю

Путіна зняли зі сценарію двох фільмів Голівуду 2018 року

Російський публіцист пояснив, завдяки кому Захарченко придумав «Малоросію»

Адвокат: после 1991 года в Украине, а не в РФ, образовался совершенно новый класс людей

Російського віце-прем’єра не пустили до Молдови

На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери

На постсоветском пространстве появится новый геополитический альянс

Украина возобновляет транзит российского газа

Политолог: Путина и ФСБ вместе с ГРУ можно поздравить

Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах

Журналістам вдалося знайти в Україні терориста ІДІЛ та поспілкуватися з ним

У таборі Бердянська отруїлися 250 дітей учасників АТО, батьків відмовляються пускати

ЗМІ повідомили про неприємний інцидент під час концерту Depeche Mode у Києві

Нищук: в России много артистов, которые не унижают Украину и наш народ

Журналист: в РФ молчат об агрессии в Украине, делая вклад в массовые убийства граждан

Блогер: мы тоже можем снять кино о «белых и пушистых» поляках, которые сотрудничали с нацистами

Всего 14 месяцев, - медики дали неутешительный прогноз по здоровью Маккейна

Эксперт: этот торговец курятиной ничего из себя не представляет

 Новости за день