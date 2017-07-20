Адвокат: после 1991 года в Украине, а не в РФ, образовался совершенно новый класс людей

После обретения Украиной независимости в стране образовался совершенно новый политический класс молодых людей, чего не скажешь о России – там практически ничего не менялось. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Марк Фейгин, российский адвокат.
«Здесь никогда не заканчивалась низовая демократия. Даже, несмотря на все это давление, перетурбации: от Кучмы к Януковичу, через Ющенко, — в Украине воспитан политический класс молодых людей, которые выросли в совершенно свободных условиях. Демократия не заканчивалась с момента обретения независимости в 1991 году по результатам референдума», подчеркнул адвокат. По его словам, Украина столкнулась со множеством проблем, к примеру, с коррупцией и досрочными выборами, однако демократические процессы в стране не прекращались ни на один день, и они наблюдались на уровне не только партий, но и самых обычных активистов.
Кроме того, Фейгин подчеркнул, что демократия в Украине наблюдалась даже среди националистов и на уровне сопротивлений, а в России никогда такого не было.