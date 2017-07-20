Блогер: мы тоже можем снять кино о «белых и пушистых» поляках, которые сотрудничали с нацистами

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Популярный в Украине блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что когда кто-то с поляков начинает рассказывать о нехороших украинцах, которые резали на Волыни «белых и пушистых» поляков, то пусть сначала этот кто-то вспомнит в чем лежит причина этой трагедии.Как пишет блогер, после того как Польша не захотела воспринимать всерьез постановление о протекторате Лиги Наций над Западной Украиной и де-юре и де-факто вопреки воле организации, опираясь на поддержку Англии и Франции, которые были заинтересованы в существовании «санитарного кордона» против большевистской России, уничтожила автономию Галичины, 24 июля 1924 польским правительством было запрещено употребление украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления. Павло Правый подчеркивает, что спустя 10 лет, в 1934 году польскими властями было создано концлагерь «Береза Картузьська», в который без суда и следствия решением начальника полиции украинцев бросали за решетку на 3 месяца, а потом могли без объяснений добавить 3 года.Павло Правый отмечает, что если уж отбросить исторические факты, то полякам хотелось бы дать совет уважать своих героев, а украинцам давать возможность принимать решение самим кого ставить в пример и уважать, а кого – нет. Украинцы – мудрая нация и в праве сама решать, кому в своей стране ставить памятники. «Мы же Пилсудского не трогаем и о том, как Складковский заключал с нацистами тайные пакты и готовился в 1938 году участвовать в войне на стороне Гитлера против Чехословакии кино не снимаем», – резюмировал блогер