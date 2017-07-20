Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после того, как Россия сама сделает определенные шаги, сообщает replyua.net.
«Сначала Россия должна вывести все свои войска с территории Украины, а именно из Донбасса, Крыма и Кубани. Затем должны быть выплачены репарации всем пострадавшим в результате оккупации, а также выплаченные проценты за потерянную прибыль украинским компаниям, лишившихся активов и имущества», отметил волонтер. По его словам, родственникам десяти тысяч погибших на Донбассе РФ должна пожизненно выплачивать определенные суммы, а также еще миллионам семей, родственники которых были замучены в СССР, также России необходимо полностью избавиться и от ядерного вооружения.
«Должно быть арестовано все руководство всех Российского медиахолдингов и первые лица российского медиапространства, откровенно призывавшие к войне, создававшие военную пропаганду, и обманывавшие граждан РФ и мировое сообщество», добавил Мирослав Гай. Напомним, что ранее артист Алексей Горбунов призвал украинцев помириться с россиянами.