Своим поступком Шабунин в очередной раз подтвердил, что вся его деятельность – это просто отмывание денег, – политолог

В Штатах инициировали проверку использования денег общественными организациями в Украине. В частности, речь идет об ОО Центр противодействия коррупции в Украине, которую возглавляет активист Виталий Шабунин. Как пишет в своем блоге украинский политолог Александр Хоруженко, есть много причин презирать людей, которые самопровозгласили себя «антикоррупционерами». Одна из этих причин – полная профессиональная непригодность вместе с бездонной тупостью.
По словам политолога, на днях американские чиновники сказали правду о сути «борьбы с коррупцией» в Украине, приведя пример Шабунина. Казалось, что должен был делать в этой ситуации сам обвиняемый? - Показывать, доказывать, что у него все прозрачно, все законно, все средства использованы по назначению и работают на благо страны. Но Шабунин решил прославиться и в США. Он на странице своей общественной организации дает объявление по поиску юриста в США, который будет представлять интересы общественной организации Шабунина.
Как отмечает Хоруженко, для того, чтобы понять суть дела нужно учесть тот факт, что общественная организация – это неприбыльная организация, целью которой является достижение социального, общественного результата. Общественная организация не получает прибыли, а все средства направляет на социальные, общественные, культурные проекты. Общественная организация Шабунина, кроме всего живет за счет внешних грантов, выделенных на конкретные проекты, конкретные цели и имеют конкретные задачи. Вот тут и возникает вопрос: если общественная организация Шабунина ищет юриста в США, услуги которого будут стоить десятки тысяч долларов, то какие еще нужны доказательства того, что общественная организация Шабунина использует гранты не по назначению? «Какие еще нужны доказательства, чтобы доказать, что американский чиновник абсолютно прав? Какие еще нужны аргументы, чтобы понять, что вся эта «антикоррупционная» какофония не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией, это просто отмывание денег? Какие еще нужны аргументы, чтобы убедиться, что декларирование доходов руководителей общественных организаций нужно?», – задается вопросом политолог.