Политолог прокомментировал требование главы МИД Германии снять санкции с России

Политолог Михаил Дяденко прокомментировал заявление Зигмара Габриэля, министра иностранных дел Германии, о том, что необходимо шаг за шагом снимать с России санкции, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Политики могут высказывать ту точку зрения, которую имеют, в разумных рамках, чтобы не потерять свой авторитет в глазах партии, элиты, общества, а вот решения будут приниматься по соответствующей процедуре и уполномоченными лицами», заявил политолог. По его мнению, то, что Габриэль заявляет публично, пока не может сделать Ангела Меркель, однако для немцев тема украинского кризиса не очень болезненная, и любые заявления, связанные с Украиной, то есть с внешними проблемами, немцев практически не задевают.
«На авторитет таких политиков внутри Германии это не влияет. Если бы это заявление касалось беженцев, внутренних проблем, тогда был бы возможен какой-то скандал или политический кризис», уверен Дяденко. Он считает, что в этом году Европа не пересмотрит антироссийские санкции.