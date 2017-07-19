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Эксперт: зачем Захарченко понадобилась «Малороссия»?

Эксперт: зачем Захарченко понадобилась «Малороссия»?
Александр Захарченко провозгласил создание «Малороссии», однако сильные государства такие заявления даже не будут комментировать, поскольку речь идет об информационной диверсии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказал Роман Бессмертный, лидер партии Третья украинская республика.

По его словам, накануне было очень много событий, которые нужно было комментировать – в частности, годовщину сбитого Боинга, однако все СМИ заострили внимание только на заявлении главы «ДНР». «Более того, сегодня уже стало известно, что это стало основным содержанием разговоров во всех подгруппах в Минске. В результате вместо того, чтобы рассматривать ключевые темы - прекращение обстрелов и освобождение пленных, не говоря о выполнении протоколов по разминированию, говорят непонятно о чем», отмечает Бессмертный.

По его словам, он бы посоветовал украинским политикам и всему обществу вообще не реагировать на подобные вбросы, и речь идет о вещах, которые даже не заслуживают комментариев. На самом деле, считает эксперт, нужно сейчас говорить о том, кто сбил Боинг, и кто понесет ответственность за преступление, а вместо этого мы обсуждаем «черт знает что».
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