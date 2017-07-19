валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого

Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого
Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, лидеров «ДНР» и «ЛНР», ликвидируют сразу после того, как в Кремле примут решение о возвращении «республик» в состав Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

«На сегодняшний день есть тенденция — уровень ненависти к Захарченко и Плотницкому настолько высокий, что их вхождение в Украину не будет воспринято очень многими украинцами. Поэтому, как только Россия примет решение о полном сливе Донбасса, сразу же будут "успешные покушения украинских ДРГ" на Плотницкого и Захарченко», заявил Петренко. Эксперт подчеркнул, что вместо Плотницкого и Захарченко будут совершенно другие люди – могут поставить или ректора, или военного, но эти люди будут куда более опытными, нежели Плотницкий и Захарченко.

Петренко уверен, что новые назначенные люди вместо Плотницкого и Захарченко будут адекватно восприняты и жителями оккупированных территорий, и жителями всей остальной Украины, и их будут воспринимать уже серьезно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
23824

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

Последние новости

Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого

Держпідприємство «Антонов» постачає деталі для літаків Міноборони Росії – нардеп

Влада Грузії двічі просила Україну про екстрадицію Саакашвілі

В Госдепе США прокомментировали заявление Кадырова о гомосексуалистах

Між російськими і американськими дипломатами відбулася «жорстка» бесіда

Эксперт: безвиз никак не повлияет на число украинских туристов в Турции

Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема

У Кремлі вже розчавили ідею про «Малоросію» - Newsweek

Лоукостер WizzAir став ще дешевшим

Эксперт: возвращение Донбасса в Украину будет реальным не раньше, чем через 40 лет

Российские оппозиционеры публично выступили с требованием вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

«Нафтогаз» предлагает повысить тарифы на газ для населения

Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

В Україні з 1 жовтня може суттєво зрости вартість газу

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Друзья Задорнова прокомментировали слухи о смертельной болезни сатирика

На бізнес-форумі у Грузії Порошенко виступив на фоні банеру з помилкою

У «ЛНР» повідомили про затримання «українського диверсанта»

Украинская журналистка поделилась неожиданной версией о предназначении проекта «Малороссия»

Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії

 Новости за день