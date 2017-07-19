Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого

Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, лидеров «ДНР» и «ЛНР», ликвидируют сразу после того, как в Кремле примут решение о возвращении «республик» в состав Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.
«На сегодняшний день есть тенденция — уровень ненависти к Захарченко и Плотницкому настолько высокий, что их вхождение в Украину не будет воспринято очень многими украинцами. Поэтому, как только Россия примет решение о полном сливе Донбасса, сразу же будут "успешные покушения украинских ДРГ" на Плотницкого и Захарченко», заявил Петренко. Эксперт подчеркнул, что вместо Плотницкого и Захарченко будут совершенно другие люди – могут поставить или ректора, или военного, но эти люди будут куда более опытными, нежели Плотницкий и Захарченко.
Петренко уверен, что новые назначенные люди вместо Плотницкого и Захарченко будут адекватно восприняты и жителями оккупированных территорий, и жителями всей остальной Украины, и их будут воспринимать уже серьезно.