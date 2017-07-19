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Эксперт: безвиз никак не повлияет на число украинских туристов в Турции

Эксперт: безвиз никак не повлияет на число украинских туристов в Турции
После введения безвизового режима со странами ЕС туристический поток в Турцию из Украины не снизится, и украинские туристы продолжат отдыхать в Турции, а не в Европе.

Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила Татьяна Прокопенко, директор компании Coral Travel. «На Турцию не снизился спрос, и мы не ожидаем его снижения. Мы даже расширяли свои программы – в середине июня добавляли новые рейсы», отметила Прокопенко. По ее словам, после того, как Украина получила безвизовый режим, спрос на путевки в Турцию не снижается, однако украинцы стали больше интересоваться так называемыми турами выходного дня в Германию, Чехию, Польшу и Венгрию.

«О точном числе туристов сейчас трудно говорить, в связи с тем, что основные направления закрывались за две недели до вылета, то есть на момент вступления "безвиза" многие путевки и так уже были проданы. Будем уже поводить первые итоги где-то в середине сентября», добавила эксперт.
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