Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что в Японии возникла очень необычная социальная проблема, информирует replyua.net.
По словам Яковины, население Японии начало стремительно стареть, и это происходит по двум причинам – во-первых, молодые японцы не спешат заводить детей, а, во-вторых, в стране продолжает увеличиваться продолжительность жизни. «Местные врачи сегодня выступили с интересной идеей. По их мнению, стариками надо называть тех, кому 75 лет и старше. Те, кто не достиг этого возраста, должны считаться «зрелыми» или, в крайнем случае, «пожилыми», отмечает корреспондент. По его словам, в Японии даже предложили повысить пенсионный возраст до 75 лет, хотя он и сейчас довольно высокий – 65 лет. Яковина отмечает, что врачи назвали действующую систему в Японии «устаревшей», и, естественно, в Украине подобная идея провалилась бы с треском.
«Кстати, в прошлом году в Японии жили 65692 человека в возрасте от ста лет и старше. Это самый большой показатель в мире», добавил корреспондент. Напомним, что японцы имеют не только самую большую продолжительность жизни – они еще и работают намного больше жителей других государств.