валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема

Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что в Японии возникла очень необычная социальная проблема, информирует replyua.net.

По словам Яковины, население Японии начало стремительно стареть, и это происходит по двум причинам – во-первых, молодые японцы не спешат заводить детей, а, во-вторых, в стране продолжает увеличиваться продолжительность жизни. «Местные врачи сегодня выступили с интересной идеей. По их мнению, стариками надо называть тех, кому 75 лет и старше. Те, кто не достиг этого возраста, должны считаться «зрелыми» или, в крайнем случае, «пожилыми», отмечает корреспондент. По его словам, в Японии даже предложили повысить пенсионный возраст до 75 лет, хотя он и сейчас довольно высокий – 65 лет. Яковина отмечает, что врачи назвали действующую систему в Японии «устаревшей», и, естественно, в Украине подобная идея провалилась бы с треском.

«Кстати, в прошлом году в Японии жили 65692 человека в возрасте от ста лет и старше. Это самый большой показатель в мире», добавил корреспондент. Напомним, что японцы имеют не только самую большую продолжительность жизни – они еще и работают намного больше жителей других государств.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
23824

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

Последние новости

Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого

Держпідприємство «Антонов» постачає деталі для літаків Міноборони Росії – нардеп

Влада Грузії двічі просила Україну про екстрадицію Саакашвілі

В Госдепе США прокомментировали заявление Кадырова о гомосексуалистах

Між російськими і американськими дипломатами відбулася «жорстка» бесіда

Эксперт: безвиз никак не повлияет на число украинских туристов в Турции

Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема

У Кремлі вже розчавили ідею про «Малоросію» - Newsweek

Лоукостер WizzAir став ще дешевшим

Эксперт: возвращение Донбасса в Украину будет реальным не раньше, чем через 40 лет

Российские оппозиционеры публично выступили с требованием вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

«Нафтогаз» предлагает повысить тарифы на газ для населения

Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

В Україні з 1 жовтня може суттєво зрости вартість газу

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Друзья Задорнова прокомментировали слухи о смертельной болезни сатирика

На бізнес-форумі у Грузії Порошенко виступив на фоні банеру з помилкою

У «ЛНР» повідомили про затримання «українського диверсанта»

Украинская журналистка поделилась неожиданной версией о предназначении проекта «Малороссия»

Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії

 Новости за день