Политолог: украинцев ждет настоящая война с «Малороссией» и «малороссами»

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Известный украинский политолог Александр Хоруженко у себя в Facebook пишет о том, что нельзя недооценивать проект «Малороссия», потому что украинцев ждет настоящая война с «Малороссией» и «малороссами», победителями в которой будут или украинцы, или «малороссы».По словам политолога, в результате этой войны или Украина станет большой и сильной страной Европы или превратится в колониальную забитую территорию. В этой войне не будет танков и артиллерии, не будет «колорадок» и трезубцев. В этой войне нельзя будет отличить врага ни по языку, ни по месту жительства, ни по возрасту, ни по религии, ни по любому другому признаку. В этой войне бывший твой соратник станет злейшим врагом твоим, поэтому это будет самая коварная война, потому что эта война за души, за сознание людей, война же с собой.Александр Хоруженко отмечает, что у украинцев есть выбор, либо превратиться в стадо, которое оперирует штампами, сдает своих, сорит наперекор политической силе, верит в колбасу по 2,20 или мы осознаем реальность и начинаем тяжело работать, чтобы отстоять Украину.