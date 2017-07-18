Москве слишком дорого обходится удерживать «ДНР» и «ЛНР», поэтому было принято решение создать «Малороссию», – блогер

Некоторые эксперты и аналитики в Украине восприняли заявление главаря «ДНР» Захарченко о создании «Малоросии», как призыв к наступлению на позиции ВСУ. Как пишет у себя в Facebook украинский блогер Дмитро Вовнянко, такая версия не имеет права на жизнь. После ДАП, Дебальцево, Марьинки, Промзоны Авдеевки, Светлодарской дуги этот вариант не рассматривает даже российский генштаб.
По словам блогера, скорее всего, сепаратистам окончательно сказали, они - не Россия и в ближайшем будущем ею не станут. Слишком дорого для Москвы – Россией их делать. «Сепаратистов вешают на шпагат. Делают «своей Украиной», такой, какой была вся Украина при Януковиче для Кремля. Захотят – помогут, не захотят – выкарабкивайтесь сами», – написал Дмитрий Вовнянко. Он добавляет, что, по всей видимости, Москве слишком дорого обходится удерживать и «ЛНР», и «ДНР», поэтому было принято решение создать что-то одно, а сепаратистов, которые сейчас на руководящих должностях отправить в окопы.
«Очевидно – ярлык на княжение от Москвы получил Захарченко. Поэтому сейчас стоит следить за Плотницким. Если вскоре он заскулит о необходимости «интеграции с Донецком», значит я прав, а, если нет, то Захарченко просто чего-то курнул», – написал блогер.