Блогер: после заявления Захарченко многие чиновники уже приобрели малоросский флаг и интересуются стоимостью недвижимости в Донецке

Сегодня великий день для всех нас, ведь появилось новое название нашего народа, теперь мы не украинцы, а малороссы, именно так сегодня заявил лидер боевиков «ДНР» Александр Захарченко. Как пишет у себя в соцсети Facebook украинский блогер Андрей Капустин, может быть, хоть теперь, когда власть переедет в новую столицу – город-герой Донецк, в Киеве наконец-то решится проблема с пробками. Блогер отмечает, что подвыпивший Захарченко о нынешней украинской власти вообще ни слова не сказал.
По словам блогера, теперь совсем непонятно, кто главный – киевская власть или сам Захарченко, который отныне велел украинцев называть малороссами, чьи теперь указы выполнять, а главное – как быть с декоммунизацией, проводить ее дальше или обратно памятники Ленину ставить, а то выходит, что в новой столице памятник Ленину есть, а культурном центре – городе Киеве ни одного.
«А с топонимикой чего? А с блокировкой соцсетей? А с языковыми квотами? При том, что это сверхактуальные малоросские проблемы. Не зря многие чиновники уже вспоминают цвета малоросского флага и интересуются стоимостью недвижимости в Донецке...», – иронизировал Андрей Капустин.