Царев: это он сам решал? Заявление очень странное

Олег Царев, скандальный украинский политик, назвал «очень странным» заявление Александра Захарченко о создании государства «Малороссия», отметив, что такие серьезные решения в одиночку никто и никогда не принимает.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Лента.ру, так называемый «спикер парламента Новороссии» прокомментировал «решение» главы «ДНР». «Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, и с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от Игоря Плотницкого не было. Хотя они должны были бы вместе об этом объявлять», подчеркнул политик и вновь отметил, что такое заявление показалось ему весьма странным.
Напомним, что сегодня Захарченко разразился новым заявлением. «Мы считаем, что государство Украина, в том виде, которое было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Оно будет называться Малороссия», сказал глава «ДНР», отметив, что Украина себя дискредитировала.