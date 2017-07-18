Боровой: заявление Захарченко дискредитирует Украину и Россию

Константин Боровой, российский оппозиционер, считает, что заявление Александра Захарченко о создании государства «Малороссия» дискредитирует как Украину, так и Россию.
По информации replyua.net со ссылкой на Обозреватель, политик подчеркнул, что история с "Новороссией" закончилась давно, заканчивается история с бандитскими образованиями, и это стало ясно уже не только Украине, не только России, но и всему международному сообществу. Сделанное заявление – это попытка каким-то образом остаться на плаву. По мнению Борового, такое решение глава «ДНР» принимал самостоятельно, и это полностью его личная инициатива, поскольку, вероятнее всего, проблемы в «республике» обострились – не хватает денег, нет средств для обеспечения боевиков.
Политик при этом добавил, что в МИД РФ все «неадекватные, включая Захарову, однако до такого абсурда они никогда не смогут дойти». «Бандиты делают политические заявления. Ответ Украины должен когда-то произойти, и должен быть вооруженным и радикальным. Надо решать эту проблему», подчеркнул Боровой.