Блогер: теперь «Малороссия» – это точно кучка бандитов и подонков. Точно не вся Украина. И «малоросс» – это символ бандитизма

Украинский экономист и блогер Тарас Загородний у себя в Facebook пишет о том, что после того, как стало понятно даже самым ярым поклонникам «русского мира», что с «Новороссией», мягко говоря, не получилось Кремль устроил хорошую взбучку товарищу Захарченко и Плотницкому. Те, видимо, сделали нужные выводы и решили переобуться на ходу, запустив новый проект «Малороссия».
По словам Тараса Загороднего, новость о запуске нового проекта Кремля сама по себе великолепная. «Теперь «Малороссия» – это точно кучка бандитов и подонков. Точно не вся Украина. И «малоросс» – это символ бандитизма и Захарченко. Умирающая империя убивает собственный миф о «малороссах», – написал блогер.
Он отмечает, что последнее время Кремль ведет себя непредсказуемо. Москва проводит своеобразный эксперимент на территории Украины, пытаясь создать квазигосудаство с урок, убийц и прочих отбросов общества. Тарас Загородний отмечает, что о создании «Малороссии» пока прозвучало только со стороны Захарченко, а тот же Плотницкий пока молчит, видимо, не совсем понимая, как ему теперь быть.