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Блогер: у Захарченко и Тимошенко есть много общего

Блогер: у Захарченко и Тимошенко есть много общего
Сегодня главной новостью в СМИ стало то, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о создании государства Малороссия, но не просто объявили, а еще и похвастались Конституционным актом нового государства «Малороссия», где в один из пунктов прямо таки совпадает с теми лозунгами, которые сейчас озвучивает украинский лидер оппозиции Юлия Тимошенко, речь идет о запрете на продажу земель сельхозназначения и отказ от ГМО.

Как пишет в своем блоге блогер и политический эксперт Сергей Фурса, прямо в конституционном акте Захарченко реализует передовые идеи госпожи Тимошенко. «Это надо взять на вооружение, не продлевать бесконечные моратории, а просто записать в Конституцию. Думается, Юлия Владимировна может найти общий язык с товарищем Захарченко на общей не любви к ГМО. Можно даже провести съезд всех любителей запрета на продажу земель сельхоз назначения. В Минске смогут встретится лично Лукашенко, а также Тимошенко, Захарченко, Мадуро, Касто, тот который еще живой и на поезде приедет Товарищ Ким Чен Ын», – написал Сергей Фурса.

По его словам, такая встреча лидеров запрета продажи земли была бы очень полезной, ведь надо же вместе всем противостоять мировому капитализму в такой прекрасной компании.
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