Эксперт: у Захарченко будет очень плачевная судьба, - его обязательно ликвидируют

И Игоря Плотницкого, и Александра Захарченко ожидает печальная судьба, поскольку рано или поздно этих людей обязательно ликвидируют. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Олег Жданов, известный военный эксперт.
Также он прокомментировал заявление Захара Прилепина о том, что Александр Захарченко входит в пятерку самых популярных украинских политиков. «Я думаю, что у него судьба самая плачевная, потому что, если начнется разрешение конфликта, его будут ликвидировать. Он очень много знает. Так же, как и всех полевых командиров. Когда нужно было замести следы после активных боевых действий – кто где воевал, кто кого убивал, и кто кого грабил – всех их по одному потихонечку перещелкали», отметил Жданов.
Эксперт уверен, что глава «ДНР» сейчас находится на волосок от смерти, и у него за спиной под видом охранников ходят люди, которые могут в любой момент сделать так, чтобы Захарченко ликвидировали. Однако эксперт подчеркнул, что Захарченко относится к типу людей, которые «тянут лямку до последнего», и с властью он не расстанется.