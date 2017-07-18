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СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины
Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа по отношению к Украине уже видна и понятна всем, как проукраинским политикам, так и тем, кто работает в Украине на Россию. Визит Трампа в Польшу окончательно развенчал все наши надежды о том, что сговора между Путиным и Трампом нет и это только слухи. В Варшаве Трамп четко дал понять, что Польша – это тот рубеж после которого заканчивается сфера интересов США.

«Пренебрежительная встреча с Порошенко так же весьма красноречива. Это не встреча с союзником, и даже не встреча с вассалом. Чисто бизнес, уголек, и никакой политики. Легендарные «санкции» против России по прошествии времени кажутся все более пустым словом – никаких отключений от SWIFT и чего-либо более серьезного», – написал блогер. Он добавляет, что также, как с Украиной Трамп решил поступить и с Сирией, отдав на откуп русским большинство территорий и заявив о том, что смена Асада больше не принципиальный вопрос для США.

По мнению Речинского, такая политика Трампа приведет к тому, что мы останемся один на один с Путиным, которому в Украине нужна пророссийская власть, по сути пророссийская и любая по форме. Исходя из всего этого вполне возможны досрочные парламентские выборы, объединение ДНР и ЛНР в некое новое образование, и даже тому, что руководить этим образованием будет, к примеру, Азаров в качестве украинского губернатора и сенатора нового двухпалатного парламента федеративной Украины. Другой вопрос, примут ли украинцы такую реальность и как себя поведет действующая проукраинкая власть.
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