Эмир Кустурица, известный режиссер, дал большое интервью журналистам Russia Today и подчеркнул, что война в Украине была развязана не Россией, а Западом, а «процветающий в Украине фашизм» свидетельствует о том, что Запад снова к нему движется, сообщает replyua.net.
По его словам, ранее Виктория Нуланд публично высказывалась о том, что для того, чтобы Украину ввергнуть в хаос, нужно всего 50 миллиардов долларов. «Кроме того, как мы можем поддерживать людей, которые разделяют позицию нацистов? События в мире доказывают, что капиталистические государства движутся к фашизму», заявил режиссер. По словам Кустурицы, он не понимает, чем основывались те, кто не пригласил российскую делегацию на мероприятия в честь освобождения Освенцима.
«Мой дед воевал против нацистов, как и 22 миллиона советских солдат. Нас хотят обвинить в фашизме, однако на самом деле виноваты здесь те, кто создает такие ситуации. Я считаю, что кризис в Украине усугубляется — там играет все большую роль фашистская энергия», подчеркнул Кустурица.