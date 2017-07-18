Фурса: Гостомель – это вам не Борисполь, поэтому нужно построить еще пару терминалов

Сергей Фурса, известный украинский финансист, на своей странице в Фейсбуке сообщает неожиданную новость, передает replyua.net.
По его словам, приход Ryanair в киевский «Борисполь» означал для государства большие убытки, поэтому власти приняли совершенно гениальное решение – они собираются создать базу для лоукостеров в аэропорту Гостомеля. «Ведь в Борисполе есть готовая инфраструктура, которая простаивает, а в Гостомеле ее нет. И какое решение примет настоящий государственник? Правильно, построить еще пару терминалов. Пусть будут. А в Борисполе пусть стоят», отмечает Фурса.
По словам эксперта, в Гостомеле просто сумасшедший потенциал, и наверняка МАУ будет увеличивать количество рейсов – всем будет хорошо, а что касается убытков, то их не будет, поскольку речь идет не об убытках, а о капитальных инвестициях. «Подпишем контракт с китайцами, и в Гостомеле все будет по-другому: у китайцев кредит возьмем, построим киоск с шаурмой, не будем баловать людей, ведь полетят лоукостом», шутит эксперт.