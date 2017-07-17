Бабченко поделился «пьяной» фотографией с Вакарчуком

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, решил похвастаться перед своими подписчиками совместным снимком со Святославом Вакарчуком, лидером группы «Океан Эльзы».
Как информирует replyua.net, фотографию журналист разместил на своей странице в Фейсбуке. «У меня почему-то уже пятый вечер заканчивается посиделками со Святославом Вакарчуком. Ну, а вы как провели эти выходные? С понедельничком», подписал снимок Бабченко. Также в посте он отметил, что впервые в жизни «пил с самим Вакарчуком». Пользователи мгновенно отреагировали на снимок и даже пошутили, что «журналист может испортить нашего Славика».
«Пятый день подряд, но каждый день как первый», «Наикрутейшие! Аркадий, это первый случай, когда я вам действительно завидую», «Счастливый. Здесь и сейчас», «Завидую белой завистью. Наша любовь вам обоим», пишут восторженные украинцы. Напомним, что с начала конфликта в Украине Святослав Вакарчук ни разу не был на гастролях в России.