Польский адвокат: Украинцы! Я не против Бандеры, но разве вы сами не замечаете всех этих противоречий?

Пшемыслав Лис-Маркевич, адвокат из Польши, побывал во Львовской области, в одном из санаториев Моршина, и поделился впечатлениями от поездки на своей странице в Фейсбуке, передает replyua.net.
«Приехал в Моршин, потом пошел к бювету попить водичку, у входа стоят огромные динамики, ребята крутят русский шансон. Нельзя высидеть, такой шум и лай. Сто метров от бювета мемориальные доски местных солдат, погибших в АТО, везде Бандера, улицы УПА. Украинцы! Вы не видите никакой противоречивости? Нет, я не против Бандеры и УПА в Моршине. Но Бандера, наверно, переворачивается в могиле. С кем боролась УПА?», пишет адвокат.
По его словам, он не понимает, с какой целью был повешен большой плакат с изображением Бандеры, если в нескольких метрах от этого места украинцы слушают российскую музыку. Поляк отмечает, что Бандера никогда не подавал руки русскоязычным, поскольку ненавидел русский язык, и портрет весит, чтобы почтить Бандеру, а « не выставлять его уши на российский лай».