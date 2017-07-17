У нас в «Борисполе» самолетов столько, что яблоку негде упасть, поэтому в самый раз строить терминалы в «Гостомеле», – блогер

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Премьер Гройсман предложил реконструировать аэропорт «Гостомель», который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП «Антонов» для превращения его в базовый аэропорт для лоу-костов – в том числе ирландского Ryanair. Как написал у себя в Facebook украинский блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса, приход Ryanair в Борисполь мог привести к убыткам госкомпании. В результате, было принято гениальное решение – делать базу для лоукостеров в государственном аэропорту в «Гостомеле».Блогер отмечает, такое решение немного непонятно, ведь в Борисполе полно терминалов, которые просто простаивают и им очень далеко до немецкого Франкфурта, где каждую минуту самолет взлетает, уже бедным места мало на полосе. Сергей Фурса отмечает, что, возможно, мы не уследили за новостной лентой и «прощелкали», как МАУ пообещали увеличить количество рейсов.«Про убытки вообще никто ничего не говорит. Это в Борисполе могли быть убытки, а в Гостомеле все по другой статье пойдет и инфраструктурные проекты, опять же. В Гостомеле вот можно еще меморандум с китайцами подписать. Взять у них кредит и построить за их материалы пару терминалов, ну или хотя бы киоск с шаурмой. Это гениальное решение только в том случае, если так давят на ирландцев из Ryanair, чтобы они Борисполь не сильно отжимали. Надо же верить в лучшее», – подытожил финансист.