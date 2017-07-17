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СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Политолог: злорадствования русских и сепаратистов в первые минуты после крушения «Боинга» не забудутся никогда

Политолог: злорадствования русских и сепаратистов в первые минуты после крушения «Боинга» не забудутся никогда
Сегодня ровно три года, как российско-украинская война началась и для Европы. Смерти 85 детей и 213 взрослых внезапно открыли миру глаза на нападение России и оккупацию 7% украинской территории. Украина на тот момент уже оплатила гораздо более высокий кровавый счет за оборону суверенитета: только официально 325 убитых защитников украинской земли и 1232 раненых бойца. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает replyua.net.

Эксперт отмечает, что для него до сих пор наиболее сильными остаются впечатления от счастливых и злорадных комментариев русских и сепаратистов Донбасса, пока не разошлась информация о «Боинге» Малазийских авиалиний: как они радовались и гордились, что сбили еще один украинский самолет, убили еще больше украинских бойцов. Такое не забывается и не прощается, ведь это был не честное сражение на поле боя, а выстрел в спину десяткам живых людей.

Политолог напоминает, что МН-17 был третьим сбитым самолетом с начала войны. Первым русские из ПЗРК «Игла» сбили за месяц до этого, 14 июня 2014 года, военный транспортник ИЛ-76 – 49 погибших наших воинов. Ровно через месяц, 14 июля 2014 года, за три дня до «Боинга», - сбит АН-26, также с территории России ЗРК «Бук-М». 2 члена экипажа погибли. За день до МН-17 под Амвросиевкой российский МиГ-29 подбил ракетой класса «воздух-воздух» двигатель украинского патрульного Су-25, пилоту удалось приземлить борт. Всего за период 4 июня-17 июля 2014 года донбасские террористы хвастались уничтожением 14 украинских Су-25 – о чем с глубоким удовлетворением сообщили русским читателям РИА-Новости именно 17 июля 2014 года.
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