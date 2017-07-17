Генерал: Захарченко известен всем не как политик с рейтингом, а как куриный бизнесмен

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, прокомментировал заявление Захара Прилепина о том, что якобы Александр Захарченко входит в пятерку самых популярных украинских политиков, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Захарченко – это марионетка. Как и Плотницкий, как и "лидеры" Крыма, поставленные Россией для достижения российских целей на территории Украины. Поэтому слишком много говорить о нем не стоит. Он делает то, что ему велят патроны», заявил Романенко. По словам генерала, глава «ДНР» не может что-то из себя представлять, если речь идет о политике. «Он вообще-то один из торговцев курятиной, поэтому жители Донецкой области его знают, как такого мелкого "куриного бизнесмена", не более того», считает Романенко.
Напомним, что Прилепин также заявил о высоких шансах Захарченко на президентских выборах в Украине. По его словам, если бы глава «ДНР» и не победил, то обязательно бы вышел во второй тур.