Відому письменницю обурила участь українців у фестивалі «Слов’янський базар»

Дитячу письменницю та громадську активістку Ларису Ніцой обурив факт участі відомих українських виконавців та ведучих у фестивалі «Слов'янський базар», який відбувається у білоруському місті Вітебськ. Про це інформує replyua.net. Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Ніцой зазначила, що, відвідуючи свою маму, вона побачила трансляцію церемонії урочистого відкриття фестивалю у Вітебську, трансляцію якої здійснював один з телеканалів України. За словами Ніцой, на сцені водночас знаходилися українські, російські та білоруські ведучі.
Письменниця задала своїм дописувачам питання, чи варто було їхати на цей фестиваль українським артистам. «Білорусь-Росія-Україна є засновниками. Ведучі з України щиро посміхаються російським. Ну звісно, це ж дружба. У нас все нормально», - наголосила у своєму дописі Лариса Ніцой.
Варто зазначити, що реакція дописувачів письменниці була досить активною – значна кількість користувачів Facebook підтримали думку Ніцой, що подібні вчинки українських артистів та ведучих є неприпустимими.