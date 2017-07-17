Прилепин: Захарченко стал одним из самых популярных политиков Украины

В интервью КП Захар Прилепин, российский писатель, находящийся на Донбассе, заявил о том, что Александр Захарченко, глава «ДНР», стал одним из самых популярных украинских политиков, и сейчас он входит в первую пятерку, информирует replyua.net.
Прилепин при этом подчеркнул, что Захарченко знает о настроениях в стране намного больше, чем можно себе представить, поскольку у него есть доступ к социологическим данным, поступающим в администрацию «ДНР», причем речь идет о закрытой социологии и о доступе к документам, который также имеет Петр Порошенко. «И когда Порошенко положили на стол бумагу, где Александр Захарченко входит в топ-5 самых популярных политиков в Украине, конечно, он был страшно взбешен. Если гипотетически представить, что на выборы президента Украины пошел бы Захарченко, он имел бы 100-процентные шансы как минимум на второй тур», парировал Прилепин.
По его мнению, конфликт на востоке Украины может завершиться тем же, что было в случае с Януковичем, Ющенко и Тимошенко. «И у Порошенко будет тот же самый финал. А мы спокойно этого дождемся», заявил Прилепин.