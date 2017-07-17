Волох: подозрения об управляемости Трампом из Кремля – полная туфта

Карл Волох, известный украинский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал историю с Дональдом Трампом-младшим, русским адвокатом и компроматом на Клинтон, сообщает replyua.net.
По его словам, вся эта история свидетельствует о том, что подозрение на существование компромата на американского президента и его управляемость из Кремля – это полная туфта. «Если сговор Путин-Трамп существовал, то непременно должен был быть и канал связи. А если он был, зачем русским искать новый канал и вовлекать в самую секретную и важную (за всю историю) свою спецоперацию новых людей, увеличивая риск провала», считает Волох. Он отметил, что он отвергает вариант, что якобы адвокат проводила все по собственной инициативе. По мнению эксперта, теоретически еще можно представить, что линия с младшим Трампом была операцией прикрытия.
Волох отметил, что он уже перестал недооценивать ФСБ, однако в силу многих обстоятельств эту версию он считает маловероятной, поскольку на это имеются обстоятельные причины. Напомним, что в США продолжается расследование о связях Трампа с Россией.