Волонтер: Верховную Раду представляют лишенные ума люди, которых избрали для имитации воли избирателей

По убеждению волонтера Мирослава Гая, высший законодательный орган Украины иначе, как фикцией не назовешь, поскольку его представителями являются умалишенные люди, которых избрали, чтобы имитировать волю народа, сообщает replyua.net. При этом, считает Гай, не стоить принимать во внимание деятельность нескольких нормальных парламентариев, поскольку они больше являются мучениками.
«Большая часть украинских парламентариев являются представителями олигархического класса, которые нередко представляют близкое окружение, а порой это лишь аферисты и бандиты, получающие высокую зарплату. Их легализация происходит благодаря «героическим поступкам», отрезанным частям тела, активной гражданской позицией и так далее», - написал волонтер. Он уверен, что у всех этих людей нет возможности нормально проводить нормальную законотворческую деятельность страны, так как для этого у депутатов отсутствует не только компетенция, но и желание делать это.
«Я могу уверенно утверждать, что в этой стране есть немало людей, которые нашим депутатам четко говорит, как они должны голосовать. Но никаких дебилов в Верховной Раде мне не хочется видеть. Нужно сразу говорить с людьми, которые этих людей приводят к власти», - считает Гай.