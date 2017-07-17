Блогер: с момента атаки на гражданский самолет война не закончилась, но весь мир понял, что нет никакого «сепаратизма»

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Собкор УНИАН в Москве, известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк у себя в Facebook вспоминает, что три года назад он был в Киеве, к вечеру вход в Посольство Нидерландов был в прямом смысле завален цветами. Тысячи киевлян пришли выразить соболезнования в связи с гибелью «Боинга» МН17.Как пишет журналист, его тогда мучило чувство вины, почему мы украинцы не смогли изгнать агрессора, не смогли защитить себя и других на территории своей огромной страны. Украина боролась, как могла. Нападающих остановили, но позже и дорогой ценой – более десяти тысяч погибших, сотни тысяч беженцев. С момента атаки на гражданский самолет российско-украинская война не закончилась, но весь мир понял, что нет никакого «сепаратизма» и братоубийственной войны внутри самой Украины, а есть полномасштабное российское вторжение с регулярными войсками российской армии.«Международное расследование пошагово восстановило переброску ЗРК «Бук» Минобороны России в Донецкую область. Жаль, что невозможно провести аналогичную работу по каждому танку, САУ и РСЗО. Всего этого нет в частной собственности. Хозяин – российское государство, хозяин – российская армия», – подытожил Роман Цимбалюк.