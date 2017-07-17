Если Ryanair интересен бизнес в Украине, то он обязательно вернется за стол переговоров, – дипломат

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Ситуацию с конфликтом лоукостера Ryanair нельзя просто забыть, нужно, во-первых, остановить истерики и взять паузу, возможно на пару-тройку месяцев, а возможно и на пару-тройку лет. Если действительно ирландцы заинтересованы во вхождении на рынок Украины, сформулируют обоснованно разумную оферту, а не «бусы аборигенам», и сами вернутся за стол переговоров, а, если нет, то, как говорится «на нет и чуда нет». Об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.По его мнению, во-вторых, нужно сформулировать наконец-то универсальные правила игры для всех, с делением на категории, виды и подвиды партнеров. Ведь одно дело войти на все готовое, другое – восстановить, например, аэропорт где-то в Белой Церкви или Житомире. Одна бизнес модель – дешевые билеты по эконом варианту услуг, другая – дорогие билеты, но все по высшему классу.«В целом, хотелось бы, чтобы этот, уже провальный бизнес чему-то научил, как минимум нашего премьера и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, а, как максимум сбил из всех нас гордость и заставил наконец отбросить комплекс неполноценности. Время избавляться признаков банановой республики и становиться государством!», – резюмировал дипломат.