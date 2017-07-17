Эксперт: назначение Волкера несет определенные риски

Андрей Бузаров, известный эксперт-международник, считает, что назначение Курта Волкера посланником Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на востоке Украины несет в себе определенные риски по причине того, что Волкер был назначен благодаря сенатору Джону Маккейну.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бузаров отметил, что у Трампа и Маккейна совершенно разные позиции по Украине. «Есть один нюанс. Маккейн – это человек из Республиканской партии. Это не демократ, это не Барак Обама, не Байден. И он, будучи членом Республиканской партии, во многом не согласен с Дональдом Трампом. И прежде всего у них разные точки зрения по поводу Украины», подчеркнул Бузаров.
Он не исключил, что Маккейн и Трамп все-таки смогут договориться, но только в том случае, если будут исходить из национальных интересов Соединенных Штатов. «И они ими руководствуются. И вот в не последнюю очередь, я в этом убежден, благодаря Маккейну и появился такой человек, как Курт Волкер», добавил Бузаров.