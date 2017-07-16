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СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Блогер: хотите бесплатную машину времени, тога включайте «Интер» и будет вам «совок» со Славянским базаром

Блогер: хотите бесплатную машину времени, тога включайте «Интер» и будет вам «совок» со Славянским базаром
Воскресный вечере телеканал «Интер» решил в очередной рад пробить слезу у украинцев за «совком», транслировав открытие беларуского Славянского базара. Украинцам напомнили о себе горячо любимые Путиным Наташа Королева, Нюша и прочие исполнители «русского мира». Порадовали трио ведущих, стандартно представляющие Беларусь, Россию и Украину. Об этом в своем блоге пишет украинская блогер Екатерина Золотарева.

По ее словам, сверху, над почему-то грустным залом, в нише сидит правительство Беларуси во главе с Лукашенко, которому каждый второй выступающий как и полагается поет отдельные благодарственные оды аки царю-батюшке. «Больше всего меня задевает эта вот лицемерная замирская линия или в Беларуси не в курсе, что между Украиной и Россией идет война, развязанная далеко не нами? Три года идет, не три дня. Тысячи погибших. Миллионы пострадавших», – написал блогер.

Она отмечает, если белорусы хотят показать, что русские правы и войну развязали политики, а народ не должен страдать, так пусть попросят своих русских друзей вернуть наш Крым и вывести войска из нашего Донбасса, но и после этого нам в связке больше делать нечего. «Хотите иметь с нами хорошие отношения? Прекратите играть на нашем прошлом, ибо оно ушло. Осознайте наше настоящее, ибо в нем Россия – враг. И уважайте наше будущее, ибо в нем места для РФ вообще нет», – подытожила Золотарева.
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