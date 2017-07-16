Российский блогер рассказал, в чем отличие украинского национализма от российского

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Российский оппозиционный блогер и журналист Александр Тверской у себя в Facebook пишет о том, что, если проанализировать историю Украины 30-х и 40-х годов, то можно констатировать тот факт, что в этот период времени Украину фактически загнали в угол со всех сторон. С одной стороны украинцев гнобили поляки, которые не против были забрать себе западные области Украины, с другой стороны был Рейх, который словно катком прошелся по украинской земле и конечно же не обошлось без России, большевики поставили себе за цель сделать колонией Украину и навсегда стереть с памяти украинцев мечту о независимости.Как пишет Александр Тверской, его часто спрашивают, как он относится к тому, что в Украине национализм снова в приоритете, в Украине опять стало быть модно называть себя патриотом, гордиться своей национальностью и вспоминать таких патриотов, как Шухевич, Бандера. «Если бы не эти люди, то Украины сегодня бы не было. Эти люди давали отпор нацистам, коммунистам, полякам фактически одновременно. Эти люди – герои своего времени», – написал журналист.По его мнению, украинский национализм никогда не был выдуманным фейком, никогда он не использовался в руках пропагандистов, именно поэтому он и отличается от российского национализм, сторонники которого борются не за свое, а призирают просто все чужое, независимо от того хорошее это что-то или плохое.