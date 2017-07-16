Роман Бочкала о Дейдее: кем нужно быть, чтобы разыграть подобное?

Популярный в Украине военный блогер и журналист Роман Бочкала у себя в Facebook пишет о том, что ему часто доводилось бывать в горячих точках на Донбассе, следовательно много есть знакомых военных, которые сейчас несут службу на фронте, в том числе и в Авдеевке. Как пишет журналист, после того, как он пообщался с военными по поводу ситуации, которая случилась с нардепом Дейдеем, появилось еще больше вопросов, чем ответов.
По словам Романа Бочкалы, обстрелов действительно в тот период времени не было. Очевидцы произошедшего наотрез молчат. Блогер подчеркивает, что удивляет тот факт, что следствию до сих пор неизвестно место произошедшего, но какой смысл держать его в тайне? Дело было открыто по факту, автоматически «скорая» сообщает в полицию обо всех случаях такого рода. «Не хочу развивать версию неудачной инсценировки. Кем нужно быть, чтобы разыграть подобное. Не исключаю другого. Бытовой характер проникающего повреждения Дейдея. Такое происходит довольно часто, а списывается на боевые, тогда никому не надо ни за что отвечать», – написал блогер.
Роман Бочкала добавляет, что в сложившейся ситуации остается только дать совет самому Дейдею – самому рассказать, как и что было на самом деле и тогда не придется выдвигать версии, вспоминать о «колчаковских фронтах».