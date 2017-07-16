Бутусов: финны быстрее украинцев сделали выводы из агрессии России

Юрий Бутусов, известный журналист, сообщил о том, что финны намного быстрее украинцев смогли сделать выводы из войны, которая идет на Донбассе, запретив «зеленых человечков».
Как сообщает replyua.net, об этом Бутусов написал на своей странице в Фейсбуке. «Финны внесли в уголовный кодекс правильные выводы по ходу войны в Украине - раньше нас. Теперь любой военный, даже вообще без опознавательных знаков и документов, который оказывается на территории Финляндии, признается уголовным преступником и подлежит задержанию и заключению под стражу», пишет журналист. По его словам, теперь местным военным и спецслужбам не придется думать, что делать с «заблудившимися россиянами».
«Любой фсбшник, наемник, агент РФ, одним своим появлением в Финляндии уже оформляет себе срок, - его не нужно ловить на переходе границы или при проникновении на объект», добавил журналист и отметил, что украинским властям тоже пора подумать о принятии такого закона в Украине, поскольку опыт Финляндии – прекрасен.