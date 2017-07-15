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Олешко: на День незалежності буде запущено найбільш масштабний в історії проект для безпеки нашої Батьківщини

Олешко: на День незалежності буде запущено найбільш масштабний в історії проект для безпеки нашої Батьківщини
Як інформує replyua.net, відразу після анексії Криму та війни на Донбасі в Україні з’явилось кілька волонтерських проектів, які протидіяли російській інформаційний агресії. Серед них найвідомішим є, без сумніву, «Миротворець», за допомогою якого було затримано не одного російського військового та колаборанта. І ось блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук анонсував подію, яка стане справжнім проривом для нашої держави.

Так, блогер нагадує, що двадцять четверте серпня – не лише День незалежності нашої Батьківщини. У цьому році ця дата ознаменується найбільш масштабною подією для української безпеки за весь час існування нашої держави – буде запущено проект автоматичного пошуку та впізнання облич від центру «Миротворець». Жодна тварюка, яка вчиняла злочини проти нашої держави, не залишиться непокараною, - наголошує блогер.

Нагадаємо, центр «Мироставорець» доволі тривалий час збирав гроші для закупівлі інноваційної програми розпізнавання облич. Завдяки ній можна буде проводити автоматичний пошук певної особи за всіма відкритими базами даних, таким чином не лише ідентифікуючи злочинців, а й швидко встановлюючи їх поточне місцеперебування.
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