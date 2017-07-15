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СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются

Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются
Известный в Украине блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня на протяжении дня практически каждый блогер и журналист пытается поглумиться над поступком нардепа Дейдея, который якобы получил серьезное ранение в Авдеевке. По словам Екатерины Золотаревой, во-первых, прежде, чем и правда стебаться над Дейдеем нужно дождаться, чтобы знающие люди рассказали был ли обстрел и был ли там Дейдей.

По словам Золотаревой, во-вторых, мы сами виноваты в сложившейся ситуации, ибо сколько еще можно людям слушать о тепловизоре Шокина, попадании в плен Парасюка, выходе невредимым из леса Луценко, все эти постановочные депутатские ранения, покушения, отравления, в Феофании умирания, в туалетах в обмороки падания и прочие вещи.

«Сколько можно делать из людей непонятно кого? Знаете, скоро таких постановочных актеров-политиков даже за людей считать перестанут. Особенно нынешнюю каденцию, зашедшую на крови Небесной сотни туда и теперь кровью настоящих воинов прикрывающихся. И тогда реакция в виде смеха и стеба им покажется цветочками. Потому что они играют с огнем и рано или поздно они доиграются», – резюмировала блогер.
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