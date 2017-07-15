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СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

«Регионалы» были первыми политиками в Украине, которые в мешках из-под сахара грузили деньги на выборы, – блогер

«Регионалы» были первыми политиками в Украине, которые в мешках из-под сахара грузили деньги на выборы, – блогер
Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко украл из госбюджета Украины 12 миллиардов долларов, что равно 12 тонн стодолларовых банкнот. Конечно, это не чистые деньги, а в основном имущество: квартиры, дома, дворцы, машины, самолеты, яхты, породистые псы и кони, земельные участки и атиквариат, но сами по себе масштабы разворовывания страны бандой Януковича впечатляют. Об этом в своем блоге пишет блогер Павло Правый.

Он отмечает, что к сумме в 12 миллиардов нужно еще прибавить украденное самим Януковичем, Азаровым, Проскуряковым, Ставицким, Лебедевым, Колесниковым, Сивковичем, Табачником, Клюевым и другими регионалами.

«Надо отдать им должное: они никогда не жалели денег, - лишь бы прорваться к власти. Знали, что все отобьется. На выборах в Луганске доллары мешками таскали. В буквальном смысле. И сейчас тех долларов они не жалеют. Вы представляете, сколько можно купить журналистов, блогеров, политиков на 1/100 доли того, что заблокировали лишь у одного Клименко? Представляете, сколько можно купить судей, прокуроров и представителей разных международных организаций?», – пишет Павло Правый. Он добавляет, что и сейчас часть этих денег в действии, ведь Клименко не жалеет финансов на то, чтобы нанять людей, которые ездят в маршрутках и распространяют анекдоты о «первом миллиарде Яценюка», о «шоколадках «Рошен» с портретом Путина».
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