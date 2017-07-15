Блогер: профессор Мориарти отдыхает. Шерлок Холмс нервно курит в сторонке – Дейдей обошел всех

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Популярный в Украине блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса у себя в Facebook пишет о том, что в конкурсе «самый умный депутат» пальму первенства получает депутат Дейдей за блестящую операцию высшей степени коварства.По словам Сергея Фурсы, гениальный план пришел в голову простого пацана с района, доказывая этим, что возможно найти выходит из ситуации даже когда тебя пытается кинуть за решетку сам Генпрокурор. Ведь никто не сможет догадаться, что ранение в Авдеевке, полученное сразу после позора в парламенте, это всего лишь операция прикрытия, никому это и в голову не придет, только в голову Дейдея пришла эта мысль, пришла, судя по всему, в гордом одиночестве и он ее реализовал.«Ни один простой смертный не догадается. И как изящен и прост был его план. Вот так вот, из гадкого утенка в герои и теперь все будут сопереживать смелому герою патриоту и сразу забудут «за его два Ауди», а мы недооценивали этого депутата. Как мы ошибались. Это настоящий талант и у него еще все впереди, а это значит, что еще много многоходовочек мы увидим от этого депутата», – резюмировал блогер.