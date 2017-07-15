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Дипломат: радуюсь, что власти Украины все-таки услышали здравое мнение

Дипломат: радуюсь, что власти Украины все-таки услышали здравое мнение
Богдан Яременко, украинский дипломат, прокомментировал решение властей о введении биометрического контроля на границе, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время. По словам Яременко, его радует то, что украинские власти спустя довольно долгое время все-таки услышали экспертов, которые заявляли о том, что введение визового режима с Россией не позволит решить проблемы.

«Ну, и слава Богу, заговорили, наконец, не о визах, а о создании соответствующей системы. Будем радоваться еще больше, когда наша власть начнет сначала думать, потом говорить. Ну, и раз нас слышат, то выскажу еще два мнения. Система сбора биометрических данных и идентификации иностранцев не может быть введена только для россиян. Для всех», отметил дипломат. По его словам, второе – это то, что властям Украины необходимо отказать в себе в желании наворовать при создании такой системы.

Дипломат подчеркнул, что Украине нужно копировать систему, работающую в странах Шенгенской зоны, и не исключено, что эти страны сами смогут установить ее в Украине, а нашим властям останется подогнать под требования законодательство и внутренние нормы.
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