Селфи с президентом очень дорого обойдется львовянам

Мэр Львова Андрей Садовый почти год окучивал львовян: циничная киевская власть и лично президент Петр Порошенко с премьером Владимиром Гройсманом намеренно, из глубинной нелюбви ко Львову засыпали город мусором, не дают договориться с инвесторами и вообще такую неприязнь личную испытывают к каждому львовянину – кушать не могут! Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Голобуцкий, передает replyua.net.
Как пишет политолог, стоило президенту приехать во Львов и пройтись по улице – они как ломанулись! То есть, вообще каждый львовянин, кто был в этот момент в центре, кидался обниматься к Порошенко и бегом сделать селфи – чтоб было, чем похвастаться перед родственниками и коллегами, а ведь пан Андрей лично вчера, перед самым визитом, патетично напомнил, какой заклятый враг к ним едет.
«Ну, вск, львовяне, теперь готовьтесь – Садовый страшно вам отомстит, и не говорите, что вас не предупредили! Отключения света и воды, отмена маршруток, перерытые улицы, снова переполненные мусорки... Мало не покажется! Будете знать, как бежать фотографироваться и обниматься с президентом и еще с балконов махать и улыбаться», – иронизировал Алексей Голобуцкий.