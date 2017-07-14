Блогер: не только язык и свобода отличают Украину от России – это две совершенно разные страны

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Известный украинский блогер Виктор Трегубов на своей странице в Facebook пишет о том, что его достаточно сильно утомило и уже начинает злить, так это утверждение, что Украину от России отличает лишь некоторое одно свойство и, что как только оно рухнет – у нас Украина превратится в Россию.«Одни, например, уцепились за язык. «Мова – це єдине, що відрізняє нас від росіян!». Окей, их – может быть, но у нас, кажется, есть и другие различия. Другие говорят – за гражданские свободы. Мол, запрещаем мы интернет-ресурсы – и все, теперь у нас Россия», – написал блогер.Виктор Трегубов подчеркивает, что нельзя все сводить только к одному-двум аспектам, которые отличают нас от россиян, ведь есть и другие вещи: история, экономика, демография, менталитет, культура, национальный состав. Украинский и российский народы совершенно разные. «Мне все же кажется, что различия между Украиной и Россией несколько более комплексны, чем язык или возможность госрегулирования интернета. Мне кажется, что эти сравнения несколько обидны», – резюмировал блогер.