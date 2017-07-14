Журналист: если не будет посадок, то публика заскучает и спонсоры борьбы перестанут платить зарплату актерам

Министр МВС Украины Арсен Аваков и главный военный прокурор Анатолий Матиос с гневными постами и огромными суммами украденного бригадой президента-беглеца Виктора Януковича совсем не попадают в тренд. Этот жанр уже сильно народу надоел и устарел. Публика уже сыта арестами, задержаниями и постами в соцсетях, даже вертолеты уже не бодрят, народ хочет посадок, причем посадок на длительные сроки и серьезных преступников. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк.
Он добавляет, что нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин не просто так резво засобирался в СИЗО. Наверное, он что-то такое знает. Наверное, даже точно уверен, что реальный срок ему никак не грозит, а окружение наоборот зауважает, что не струсил «хунтовских репрессий».
«Тут вообще надо сказать, что харьковские «регионалы» не ровня донецким. Донецкие те громко рычат, но нутро у них трусливое. Борьба с коррупцией застряла на этапе арестов. Пора переходить на следующий левел – посадок. А то публика заскучает и спонсоры борьбы перестанут платить зарплату актерам», – резюмировал Алексей Заводюк.